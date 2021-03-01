شكرا لقرائتكم خبر عن "إنهانسد لابس للمكملات الغذائية" توقع عقد رعاية مع بطل أولمبيا 2020 بيج رامى والأسطورة دينيس جيمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إنهانسد لابس- إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع المكملات الغذائية عالية الجودة، توقيع عقد رعاية لمدة 3 سنوات مع أساطير لعبة كمال الأجسام ممدوح السبيعي "بيج رامي"، بطل أولمبيا 2020، ومدربه دينيس جيمس، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي ضوء حرصها على توفير مكملات غذائية عالية الجودة لأبطال لعبة كمال الأجسام حول العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة إنهانسد لابس، بأحد فنادق القاهرة، بحضور هيثم حجاج نائب رئيس إنهانسد لابس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومدير العمليات الدولية للشركة، والأبطال ممدوح السبيعي "بيج رامي"، بطل أولمبيا 2020، ومدربه دينيس جيمس، ولفيف من الرياضيين والشخصيات العامة ووسائل الإعلام، وبموجب عقد الرعاية المقرر أن يصبح بيج رامي سفيرًا لشركة إنهانسد لابس في جميع أنحاء العالم، وفي هذا الصدد تستعد العلامة التجارية لإطلاق موقع إلكتروني عربي لزيادة الترويج لبطل أولمبيا 2020.

قال هيثم حجاج، نائب رئيس شركة إنهانسد لابس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومدير العمليات الدولية للشركة: "يسعدنا أن نكون في مصر للاحتفال بتوقيع عقد رعاية بطل أولمبيا 2020 بيج رامي والأسطورة دينيس جيمس كسفراء لعلامتنا التجارية، ونهدف من هذه الرعاية إلهام المواهب الشابة في جميع أنحاء العالم لتحقيق أحلامهم".

أضاف "حجاج": "أعتقد أن هناك مجموعة مواهب محلية كبيرة غير مستغلة في المجال الرياضي من ذوي الكفاءات العالية في كمال الأجسام والرياضات الأخرى، ولذا نحن متحمسون لتوفير الدعم لهؤلاء الرياضيين من خلال كل منتجاتنا ومن خلال إيجاد ورعاية المواهب المتنامية في مصر".

من جانبه قال بيج رامي، بطل أولمبيا 2020: "يسعدني التوقيع على عقد رعاية مع أحد كبار الرواد العالميين في صناعة المكملات الغذائية، وأن أصبح سفيراً للعلامة التجارية لشركة كبيرة مثل شركة إنهانسد لابس"، مضيفاً: "كما يشرفني أن أمثل مصر في واحدة من أشهر بطولات كمال الأجسام والفوز بأولمبيا لعام 2020، وأمل أن تساعد الشراكة الجديدة مع إنهانسد لابس في دعم مواهب كمال الأجسام في مصر وحول العالم".

من جهته قال دينيس جيمس، مدرب بيج رامي- وأحد أساطير لعبة كمال الأجسام والذي شارك في 11 بطولة مستر أولمبيا: "يسعدني التعاون مع إنهانسد لابس في سعيهم لتحويل مشهد مكملات كمال الأجسام في العالم عن طريق توفير منتجات عالية الجودة، وأتطلع إلى سنوات عديدة من النجاح مع الشركة وبيج رامي معاً لتحقيق المزيد من النمو في مجال كمال الأجسام وإطلاق العنان لإمكانيات المزيد من المواهب".

يذكر أن إنهانسد لابس، هي شركة مكملات غذائية يقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد نجحت إنهانسد لابس في أن تصبح من كبرى شركات المكملات الغذائية في العالم، وذلك بعدما حققت نمواً مرتفعاً في المبيعات لعدة سنوات متصلة بفضل تقديمها مكملات غذائية متطورة للرياضيين ولاعبي كمال الأجسام والمدربين الشخصيين وممارسيين رياضة CrossFit مما جعلها واحدة من رواد هذا المجال عالمياً، وترفع الشركة دائماً شعار "من قبل الرياضيين للرياضيين".

ويتم تصنيع منتجات إنهانسد لابس داخل مختبرات متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على معايير من FDA (إدارة الغذاء والدواء) بموجب عمليات GMP (ممارسات التصنيع الجيدة)، ويتم استخدامها من قبل بعض أكبر الرياضيين في عالم كمال الأجسام، كما تمتلك الشركة فريق عمل متخصص للتأكد من أن المنتجات على أعلى مستويات الجودة والأمان.

تمتلك إنهانسد لابس، أحد أكبر نطاقات التوزيع في صناعة المكملات الرياضية بنموذج توزيع فريد يشمل أكثر من 25 دولة حول العالم تشمل؛ الصين وتايلاند والفلبين وسنغافورة والهند والكويت ودبي وكندا وأمريكا اللاتينية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكمله والولايات المتحدة.