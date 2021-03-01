حسين السيد: تواجد وكيل ساسي في أخر جلسة مع الزمالك أعاد الأمور للنقطة صفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال حسين السيد، عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، إن أيمن يونس كان قد عقد جلسة مع فرجاني ساسي من أجل التجديد واللاعب ظهر متمسكا بالتجديد للقلعة البيضاء خلال الجلسة.

وأضاف السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" جلسنا مع فرجاني ساسي مرتان وكنا قريبين من التجديد والأمر الآن في يد اللاعب".

وتابع: " الجلسة الأخيرة مع فرجاني ساسي مع اللجنة الفنية للزمالك في حضور وكيل أعمال اللاعب أعادت الأمور للنقطة صفر".

وأكمل:" بنسبة 90% فرجاني ساسي سيجدد للزمالك، الا لو حدثت بعض الأمور، والزمالك لا يقف على لاعب مهما كان اسمه".

وتابع:" كانت مهتمنا الرئيسة هو العمل على التجديد للرباعى شيكابالا وأوباما وجنش وفتوح وانجزناها بنجاح قبل رحيلنا عن النادي".

وأتم تصريحاته :" أرفض تعدل عقد أي لاعب في وسط الموسم لترضيته، وحين جلسنا مع باتشيكو طلب التعاقد مع مدافع ومهاجم".