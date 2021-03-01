رئيس الإنتاج الحربي: رحيل حمادة صدقي تصرف لا يليق.. ونتفاوض مع أحمد كشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، قرار حمادة صدقي بالرحيل عن الفريق قبل 5 أيام من المباراة المقبلة للفريق في الدوري.

وقبل ساعات، تقدم حمادة صدقي تقدم باستقالته من منصبه كمدير فني لفريق الانتاج الحربي.

وقال عامر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" فوجئنا بقرار رحيل حمادة صدقي، لا يوجد أي سبب لهذا القرار وكان من الممكن تأجيله لأن لدينا مباراة بعد خمسة أيام، أرى أنه تصرف لا يليق بالتأكيد".

وأضاف:"لن نستطيع إجبار حمادة صدقي على البقاء مع الفريق وما باليد حيلة، نتفق حاليًا مع أحمد كشري لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة".

وأتم:"هل يعقل أن يقوم اتحاد الكرة بإلغاء المسحات في منتصف المسابقة؟، الأمور لا يُصح أن تدار بهذا الشكل ولا يجوز تحميل التكاليف على الأندية لأننا نعاني ماديًا".

جدير بالذكر أن نادي الانتاج الحربي يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.