المصري: كريم العراقي مُتمرد.. ووكيله "مُتعب" في المفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن كريم العراقي ظهير الفريق يخوض تدريبات منفردة في بورسعيد خلال الفترة الحالية بسبب تمرده على النادي.

وأشار الخولي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن كريم العراقي، ووكيله تامر النحاس، يرغبان في مخالفة قرار النادي بوضع شرط جزائي في تعاقده مع النادي.

وقال الخولي: "كريم العراقي يتدرب بشكل يومي ولكن منفردًا في بورسعيد، الاتفاق مع جميع اللاعبين كان عدم وجود شروط جزائية في العقود وإذا حدث يكون مبلغًا خرافيًا مثلما فعلنا مع محمود وادي الذي وضع شرطًا بـ50 مليون جنيه".

وأكمل: "كريم العراقي ووكيله يريدان وضع شرطًا جزائيًا بسيطًا في التعاقد بعكس قرار النادي، الأزمة بيننا لم تنته وهناك مشكلة بين اللاعب والإدارة حاليًا".

وأضاف: "كريم العراقي يتمرد على النادي المصري، وسبق وأن رحل عن معسكر الفريق بدون إذن ورحل وقمنا بتوقيع عقوبة كبيرة جدًا عليه، وللعلم فإن المفاوضات على تعاقده مستمرة منذ موسم ونصف الموسم".

واختتم: "تامر النحاس هو وكيل كريم العراقي، لكن بصراحة هو وكيل مُتعب جدًا في مفاوضاته ويصل بموكله وناديه لطريق مسدود، والدليل على ذلك كم الشكاوى المقدمة ضده في اتحاد الكرة".