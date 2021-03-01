شوقي غريب: رمضان عانى من "خلل" بعد رحيله عن الأهلي.. ومصطفى سيلعب في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن رمضان صبحي قائد فريقه استطاع أن يتجاوز المرحلة الصعبة التي عانى خلالها بعد انتقاله من الأهلي إلى بيراميدز.

وأشار غريب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي سيكون مستقبله بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غريب: "انتقال رمضان إلى بيراميدز تسبب في خلل لديه بشأن المعاملة التي اعتاد عليها لكنه تجاوز هذه المرحلة، لكنه يؤدي بشكل جيد جدًا ومعدلاته التهديفية رائعة".

وأكمل: "مصطفى محمد رأيي به معروف منذ زمن طويل، كنت سعيد جدًا لرحيله إلى تركيا لأن جالاتا سراي ينافس على البطولات بعكس العرض الفرنسي الذي وصل له وبالتالي الهدف كان مختلف".

واختتم: "طالما هناك منافسة على البطولة فسيكون المستوى في ارتفاع دائم، أتوقع بشكل كبير جدًا أن مصطفى محمد سينتقل إلى الدوري الإنجليزي وهي مسابقة مناسبة جدًا له".