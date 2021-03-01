رئيس الريال السابق: رحيل رونالدو خطأ تاريخي.. وصلاح حلم أوروبا بأكملها ولا نستطيع دفع قيمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق بأن محمد صلاح لاعب رائع يستطيع ان يضيف الكثير لأي فريق أوروبي، قائلًا بأن رحيل كريستيانو رونالدو خطأ تاريخي.

وقال كالديرون في حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "سواء مبابي أو محمد صلاح فهما نجمان كبيران، ليس من السهل بالنسبة للريال ضمهما معًا، فالريال في الوقت الحالي يطور الاستاد، وهناك أزمة مالية بسبب كورونا، وليس من السهل انفاق أموال كثيرة، مجددًا أقول رونالدو ليس من السهل أن يتكرر، لكن الفريق بحاجة للاعب هداف، وإن كان تكرار هذا الأمر صعب".

وعن إمكانية تحمل ريال مدريد لصفقة صلاح ماليًا: "كما ذكرت مسبقًا محمد صلاح لاعب عظيم، ولاعب هداف، وساعد ليفربول بكل ما لديه وقاد الفريق من أجل الفوز بالدوري ودوري الأبطال، وأعتقد أنهم لن يقبلوا برحيل اللاعب وإذا أصر على الرحيل سيطلبوا مبلغ مالي كبير لأنه لاعب مهم للغاية وهو مطلوب لريال مدريد، واللاعب سيكون صفقة ناجحة بالنسبة لأي نادي أوروبي وليس الريال فقط".

واعتبر رئيس الريال السابق أن رحيل رونالدو خطأ، قائلًا: "كان رحيل رونالدو عن ريال مدريد خطأ تاريخي لأن التعاقد مع لاعب مثله أمر مستحيل، ليست فقط بسبب أهدافه لكني أعرفه شخصيًا وأعرف أنه يتحسن كل يوم ويهتم بنفسه وأحرز 76 هدفًا مع مانشستر يونايتد وهو يفعل الكثير ليس فقط في كرة القدم وقدم الكثير لريال مدريد".

وقام بتقييم أداء خليفته فلورنتينو بيريز، قائلًا: "بدون أدني شك نجح مع ريال مدريد وحقق دوري الأبطال 4 مرات، وعندما كنت في منصب إداري في النادي نجح وقدم العديد داخل النادي، لكني أعتقد أنه ارتكب خطأين الأول أنه ترك رونالدو يرحل، والثاني أنه فرط في راؤول، ومسألة تطوير الاستاد أيضًا أمر خطير ومن وجهة نظرى استطاع أن يصنع أسطورة، وتعاقد مع أحد أفضل المدربين في التاريخ بالنسبة لريال مدريد".