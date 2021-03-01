نشرة الأحد.. الأهلي يهزم طلائع الجيش في الوقت القاتل.. وقائمة الزمالك لمواجهة دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 28 فبراير 2021.

مصدر لمصراوي: حمادة صدقي يقترب من تدريب الهلال السوداني بعد استقالته من الانتاج

الإيقاف يبعد حمدي فتحي عن الأهلي ضد الإسماعيلي

أحمد سمير يسجل في الأهلي ويصارع أوباما على صدارة الهدافين

ليفربول يعود لطريق الانتصارات وينعش آماله للتواجد بين كبار بريميرليج

أجايي يحرز أول أهدافه هذا الموسم مع الأهلي في طلائع الجيش

بهدف قاتل.. الأهلي يحول تأخره لفوز مثير أمام طلائع الجيش بالدوري

بالفيديو.. أوناجم يتألق ويسجل في اكتساح الوداد لكايزر تشيفز بدوري الأبطال

بعدما باعت "قرطها الذهبي".. ساسي يعد"عاشقة الزمالك" بالبقاء

قائمة الزمالك لمواجهة دجلة.. استبعاد أبو جبل وزيزو.. وعودة الونش