إهدار وفرص ضائعة.. شاهد ملخص لمسات صلاح أمام شيفيلد يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في فوز فريقه على شيفيلد يونايتد، بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر صلاح فرصة هدف في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما انطلق بالكرة وراوغ مدافع شيفيلد قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها حارس شيفيلد.

وكاد صلاح أن يسجل هدفاً محققا في الدقيقة 79 من زمن المباراة، بعدما تلقى تمريرة عرضية من أندرو روبيرتسون داخل منطقة الجزاء أمام المرمى الخالي، ولكن تسديدة الملك المصري مرت بجانب القائم الأيسر.