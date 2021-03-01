ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة شيفيلد يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات مجدداً بعد أربع خسارات متتالية في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وكانت على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المرحلة السادسة والعشرين من البطولة.



وسبق أن خسر حامل اللقب في المراحل الأربعة الماضية، أمام إيفرتون 2-صفر، وليستر سيتي 3-1، ومانشستر سيتي 4-1، وبرايتون 1-صفر.



ويعاني ليفربول من كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي جويل ماتيب وجو غوميز في الدفاع، والغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو في الوسط الدفاعي، والبرتغالي ديوغو جوتا في الوسط الهجومي.



وانضم إلى هؤلاء مؤخراً قائده ولاعب وسطه جوردان هندرسون الذي أصيب في المباراة التي خسرها ليفربول أمام إيفرتون الأسبوع الماضي، وستجبره على الغياب عن الملاعب حتى نيسان/أبريل المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في أسفل عضلات البطن.



وشهدت تشكيلة ليفربول في مباراة الأحد غياب حارس المرمى البرازيلي أليسون وحل بدلاً منه الإسباني أدريان.



المصدر: فرانس برس