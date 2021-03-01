ميلان ينتزع فوزاً مهماً من روما وإنتر يتجاوز جنوى بثلاثية ويحافظ على الصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق ميلان فوزاً مهماً اليوم الأحد أمام مضيفه روما 2-1 في الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وعلى ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، افتتح الإيفواري فرانك كيسيه التسجيل لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 43 ثم أدرك الفرنسي جوردان فيريتو التعادل لذئاب روما في الدقيقة 50 ثم منح الكرواتي أنتي ريبيتش نقاط الفوز للفريق القادم من عاصمة الموضة في الدقيقة 58.



ويحتل ميلان وصافة الدوري بـ52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن جاره إنتر المتصدر فيما يأتي روما في المركز الخامس بـ44 نقطة.



وفرض ميلان أفضليته منذ صافرة البداية وهدد مرمى نادي العاصمة بفضل تحركات إبراهيموفيتش وريبيتش بشكل خاص وألغي له هدفان في الدقائق الأولى للإنكليزي فيكايو توموري بسبب خطأ على الحارس الإسباني باو لوبيز وتسلل على إبراهيموفيتش توالياً.



وتدخل الحظ للوقوف في وجه ميلان عندما نابت العارضة عن لوبيز في الدقيقة 27 لصد رأسية الدنماركي سايمون كاير إثر ركلة ركنية في أبرز فرص الشوط الأول الذي شهد أيضاً محاولات لروما إذ رفض له هدف أيضاً للأرميني هنريك مخيتاريان (29)، كما فرط الأخير بانفراد عندما حاول لعب الكرة فوق الحارس جانلويجي دوناروما فأخطأ المرمى (39).



وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، حصل ميلان على ركلة جزاء بعد خطأ من فيديريكو فازيو على دافيدي كالابريا، فانبرى لها كيسييه ونفذها بنجاح (43)، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف.



إلا أن روما أطلق المواجهة من نقطة الصفر في مستهل الشوط الثاني بهدف للفرنسي فيرتوت بعد تمريرة من ليوناردو سبيناتسولا (50)، رافعاً رصيده الشخصي إلى 10 أهداف هذا الموسم.



وبعد استبداله التركي هاكان تشالهان أوغلو خلال استراحة الشوطين للإصابة، اضطر ستيفانو بيولي إلى إجراء تبديل اضطراري بإخراج إبراهيموفيتش الذي بدا متأثراً بأوجاع في فخذه الأيسر، واستبداله بالبرتغالي رافايل لياو (57).



لكن "روسونيري" لم يتأثر بخروج السويدي، إذ أعاده ريبيتش إلى المقدمة بعد تمريرة من البلحيكي أليكسيس ساليماكرز إثر خطأ في ابعاد الكرة من الحارس باو لوبيز (58).



إلا أن ريبيتش لم ينعم طويلاً بالهدف لأنه تعرض بدوره لإصابة عضلية ولحق بهاكان تشالهان أوغلو وإبراهيموفيتش.





وفي مباراة حقق إنتر فوزاً مريحاً على ضيفه جنوى بثلاثية نظيفة، وسجل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو (1) وماتيو دارميان (69) والتشيلي ألاكسيس سانشيز (79) ثلاثية إنتر.



وحافظ إنتر على صدارة الـ"سيري أ" برصيد 56 نقطة.

المصدر: وكالات