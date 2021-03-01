التعادل السلبي يسيطر على قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

انتهت مواجهة تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد على وقع التعادل السلبي مساء الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



واحتفظ مانشستر يونايتد بموقعه في المركز الثاني برصيد 50 نقطة بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس.



ويعد هذا التعادل تاريخياً بين عملاقي الكرة الإنكليزية إذ أنها المرة الأولى التي يتعادلان سلبا في مباراتيهما خلال موسم واحد لدوري الدرجة العليا الانكليزي لأول مرة منذ 100 عام.



وكان النادي اللندني حقق فوزاً ثمينا على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر خارج ملعبه وبات مرشحاً لبلوغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



كما بلغ مانشستر يونايتد الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي الذي توج به عام 2017 على حساب ريال سوسييداد الإسباني، بعدما حسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين.



واستمر غياب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا عن يونايتد للتعافي من إصابة عضلية.



وفرض تشيلسي إيقاعاً على ضيفه منذ بداية المباراة، لكن من دون تهديدات تذكر على المرمى.



وكانت الفرصة الأولى من جهة يونايتد من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء نفذها ماركوس راشفورد، لكن الحارس السنغالي إدوار مندي تصدى لها ببراعة (13).



ورد تشيلسي عن طريق المغربي حكيم زياش بتسديدة قوية زاحفة، استقرت بين يدي الإسباني دافيد دي خيا (14).



وطالب يونايتد بركلة جزاء بعد شكوك بلمس هودسون أودوي للكرة، لكن الحكم رفضها بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (16).



وكاد الفرنسي أوليفييه جيرو أن يخطف هدفاً لتشيلسي برأسية لإكمال عرضية، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، لينتهي الشوط الأول سلبياً.



ومع بداية الشوط الثاني، كان زياش قاب قوسين من افتتاح التسجيل بعدما انبرى لعرضية من بين تشيلويل، لكن دي خيا كان بالمرصاد (48).



وأنقذ مندي مرمى فريقه من هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدة الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي من داخل منطقة الجزاء (61).



وحاول لاعبو تشيلسي التسديد من الخارج لإيجاد الحلول، لكنها لم تسفر عن أي نتيجة.





المصدر: بي إن سبورت