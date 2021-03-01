توتنهام يكتسح بيرنلي برباعية وأرسنال يعود بفوز ثمين من أرض ليستر

المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد توتنهام توازنه بعد خسارتين متتاليتين وخمس هزائم في آخر ست مباريات، وأكرم وفادة ضيفه بيرنلي برباعية نظيفة الأحد في إطار المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسيطر رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على المباراة بشكل مطلق، وشهدت تألقاً للويلزي غاريث بايل الذي سجل هدفين وصنع ثالثاً.



واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بثنائية بايل (2 و55)، هاري كين (15)، والبرازيلي لوكاس مورا (31).



وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 28 في المركز الخامس عشر.



وافتتح توتنهام التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية وتحديداً في الثانية 70، وذلك بعدما أرسل الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين عرضية أرضية متقنة لبايل غير المراقب داخل منطقة الجزاء، ليسدد مباشرة في الشباك.



ونجح توتنهام في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15، بعدما أرسل بايل بينية طويلة إلى كاين الذي سدد بدوره كرة قوية من داخل المنطقة وسكنت الشباك.

وأضاف مورا الهدف الثالث في الدقيقة 31، بعدما استقبل عرضية داخل المنطقة وروضها قبل أن يسددها قوية إلى يمين الحارس.



واختتم توتنهام مهرجان أهدافه في الدقيقة 55، بعدما مرر سون الكرة لبايل في الجانب الأيمن، ليسدد كرة يسارية رائعة من حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك من دون أن يحرك الحارس ساكناً.



وفي مباراة أخرى عاد أرسنال بفوز ثمين من أرض مستضيفه ليستر سيتي 3-1.



وسجل للمدفعجية المدافع البرازيلي دافيد لويز 39، الفرنسي ألكسندر لاكازيت 45 +2 من ركلة جزاء، والإيفواري نيكولاس بيبي 52، فيما كان البلجيكي يوري تيليمانس قد افتتح التسجيل لليستر في الدقيقة السادسة.



وصار رصيد فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 37 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد ليستر عند النقطة 49 في المركز الثالث.



وانتهت مواجهة كريستال بالاس مع ضيفه فولهام بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن المرحلة ذاتها.



المصدر: وكالات