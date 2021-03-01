الامارات | اتحــاد الدراجات يعتمد تنظيم كأس رئيس الدولة في التاسع من أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحــاد الدراجات يعتمد تنظيم كأس رئيس الدولة في التاسع من أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات، برئاسة منصور بوعصيبة، تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة لهذا الموسم في التاسع من أبريل بمنطقة سيح السلم بدبي، برعاية مكتب المشتريات والتمويل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أول من أمس، بحضور كل الأعضاء.

وأكد بيان صحافي أن المجلس تطرق للعديد من الموضوعات المهمة الخاصة بنشاط الاتحاد وسير العمل به، في مقدمتها اعتماد موعد عقد الجمعية العمومية العادية في الـ31 من مارس الجاري، واعتماد التقارير المالية للاتحاد المقدمة من قبل غانم السعدي، مستشار الرئيس المدير المالي بالاتحاد، بجانب استعراض مستجدات أعمال الصيانة لمضمار زايد، والمبنى الإداري للاتحاد، الذي من المقرر أن يتم إنجاز جميع الأعمال المتعلقة به خلال يوليو المقبل.

كما قرر المجلس دعم ترشيح رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات أسامة الشعفار، في انتخابات الكونغرس الآسيوي المقبل، وتفويض منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد للتصويت في انتخابات الكونغرس.

واعتمد المجلس برنامج السباقات المقبلة، حيث تقرر إقامة سباق بطولة الدولة في السادس من مارس الجاري بكورنيش كلباء بالشارقة لمسافة 87 كم للأندية كبار وتحت 23 سنة والهواة مواطنين، كما تقرر تمديد الموسم الحالي إلى ما بعد تنظيم مسابقة كأس رئيس الدولة، بتنظيم عدد من السباقات من دون نقاط لدراجي الأندية والهواة من مختلف الفئات، بهدف تنشيط ممارسة رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الدولة، ومنها سباقان خلال شهر رمضان المبارك.

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