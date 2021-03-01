الامارات | الإيطالي ميركو بطلاً لـ «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي ميركو بطلاً لـ «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الطيار الإيطالي ميركو سيسينا، بطلاً لبطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر، ونال الميدالية الذهبية وكأس البطولة، بعد منافسة قوية مع الأميركي كايل دال، الوصيف الذي حصل على الميدالية الفضية، والفرنسي دانكن موسون، صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما جاء الأميركي ماكسويل في المركز الرابع، وتبعهم الإيطالي لوكا نسكانتي في المركز الخامس.

وعقب الجولة الختامية، قام رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس سكاي دايف دبي، نصر النيادي، ورئيس اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون، يوسف الحمادي، والأمين العام للجنة التنظيمية، محمد المازمي، ومدير البطولة، طارق السعدي، ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة بالبطولة، عبدالله مراد، بالمشاركة في تتويج الأبطال الخمسة الأوائل، كما تم تكريم أكاديمية سند، التي احتضنت البطولة، وقدمت الدعم اللوجستي للحدث.

ووجّهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة الشكر إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لرعايته ودعمه لبطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر 2021، التي اختتمت بنجاح وسط إجراءات احترازية.

وأشاد النيادي بجهود أعضاء اللجنة المنظمة العليا وفريق العمل، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت وسط ظروف الجائحة مصدر فخر واعتزاز بكوادرنا الوطنية، التي تحدّت الصعاب، وكانت على قدر المسؤولية خلال البطولة، التي أقيمت تحت شعار «سماء دبي تجمعنا».

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