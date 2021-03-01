الامارات | مجلس دبي الرياضي يطلق ملتقى مدربي أندية كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يطلق ملتقى مدربي أندية كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي الملتقى السنوي لمدربي أندية دبي لكرة القدم، الذي ينظّمه المجلس للعام السابع على التوالي، في إطار تنفيذ برامج تطوير الكوادر الفنية والإدارية بالأندية، ويستمر الملتقى حتى الثالث من أبريل المقبل.

ويتضمن الملتقى تنظيم دورات تدريبية تقام أسبوعياً، تحت إشراف الخبراء والمديرين والمشرفين الفنيين بأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، كما يتضمن إقامة محاضرات وورش عمل في موضوعات عده، تقام جميعها عن بعد عبر وسائل الاتصال المباشر بخاصية الفيديو.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن الدورة الأولى كانت مُخصصة لمدربي المراحل السنية لفئة من 13 إلى 18 سنة، فيما تُخصص الدورة الثانية لمدربي المراحل العمرية بمدارس كرة القدم من عمر ست سنوات إلى 12 سنة، أما الدورة الثالثة فستكون لمدربي حراس المرمى.

وقدم المدير الرياضي في نادي النصر، الهولندي يان فريسلاين، أول من أمس، محاضرتين، تحدث خلالهما عن النموذج الأمثل لنادي كرة القدم، وأسلوب ومبادئ اللعب.

وأضاف بيان المجلس أن «الدورة الثانية ستُعقد السبت المقبل، ويحاضر فيها المدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، هشام بومبار، إذ يُلقى محاضرتين عن فلسفة اللعب، والتخطيط وبرامج التدريبات، كما يحاضر في الوقت ذاته المشرف الفني في نادي شباب الأهلي، يسري بوزيان، ويتناول في محاضرته العمل المهاري في مدرسة كرة القدم، التي تستهدف مدربي فئات ست سنوات إلى 12 سنة».

وذكر بيان مجلس دبي الرياضي، أن محاضرة لمدربي حراس المرمى ستُلقى في اليوم ذاته، يتحدث خلالها المشرف الفني لحراس المرمى في نادي حتا، كمال جابر، وتحمل عنوان «حارس المرمى في مرحلة التعلم ومرحلة ما قبل التكوين من تسع سنوات إلى 15 سنة».

وتتواصل فعاليات الملتقى أسبوعياً، حيث تقام يوم 13 الجاري ثلاث محاضرات، عن منهجية تدريب المواهب الرياضية من خلال وضعيات اللعب الواقعية، ويحاضر فيها طاهر هيلجا، المدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم، وتستهدف مدربي فئات 13-18 سنة، ومحاضرة عن العمل التكتيكي في مدرسة الكرة، يحاضر فيها يسري بوزيان لمدربي فئات ست سنوات إلى 12 سنة، ومحاضرة لمدربي حراس المرمى، يحاضر فيها كمال جابر عن مرحلة التكوين لحارس المرمى من 16 إلى 19 سنة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى سنوياً في إطار تنفيذ برنامج مجلس دبي الرياضي الخاص بتطوير الناشئين والشباب، في الجوانب المتعلقة بتأهيل الكوادر الفنية، ورفع درجة كفاءة المدربين العاملين في المراحل السنية وأكاديميات أندية وشركات كرة القدم بدبي.

ويعتبر الملتقى استمراراً لبرامج المجلس التطويرية في مجال إعداد مدربي كرة القدم، التي تضمنت تنظيم دورات تدريبية خارجية لمساعدي المدربين بشركات كرة القدم بأندية دبي، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.

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