الامارات | الثقة يهزم العين «61-38» في دوري سلة الكراسي المتحركة

شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة يهزم العين «61-38» في دوري سلة الكراسي المتحركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق السلة بنادي الثقة للمعاقين على نادي العين للمعاقين 61 - 38 في اللقاء الذي جمعهما بالصالة المغطاة بنادي الثقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الإماراتية. ويعد فوز «الثقة للمعاقين» الثاني على التوالي، بعد الفوز في الجولة الثانية على نادي خورفكان للمعاقين، ليواصل ملاحقة نادي دبي على الصدارة.

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