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الامارات | 3 جمعيات عمومية لعقد انتخابات الطائرة

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معاذ كمبال ■ أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جمعيات عمومية لعقد انتخابات الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة الطائرة قرّر عقد ثلاث جمعيات عمومية من بينها واحدة طارئة، تمهيداً لإعادة العملية الانتخابية بعد قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الذي قضى بإلغاء الانتخابات السابقة، بعد أن منح القرار نادي البطائح صفة «عامل» يحق له الدفع بمرشحين في الانتخابات والتصويت، بعكس القرار الذي كان أصدره الاتحاد بمنحه صفة «المساند» الذي لا يحق له المشاركة الانتخابية، إلى جانب أندية كلباء، المدام، الذيد ومليحة.

وقال المصدر إنه «سيتم عقد الجمعيات الثلاث في يوم واحد، نهاية مارس الجاري بالحضور الشخصي وليس عبر تقنية الاتصال المرئي، للوصول إلى حل كامل يمهد لانتخابات جديدة، بعد أن جرى تعليق العملية السابقة قبل نهايتها».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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