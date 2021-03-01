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الامارات | تأجيل مباراة ضمك والشباب في الدوري السعودي بسبب ظروف الطيران

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الرياض ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة ضمك والشباب في الدوري السعودي بسبب ظروف الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي في كرة القدم، تأجيل مباراة ضمك وضيفه الشباب ضمن المرحلة الـ21، إلى اليوم، بعدما كانت مقررة أمس.

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، إنها قررت تأجيل مواجهة الفريقين لمدة 24 ساعة، بسبب ظروف الطيران.

وسيقام اللقاء اليوم في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت ، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

ويتصدّر الشباب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يقبع ضمك في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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