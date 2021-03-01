شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: أهداف الأهلي في طلائع الجيش صحيحة.. والأحمر لم يستحق ركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، الجدل الدائر حول صحة هدفي الأهلي في مباراته أمام طلائع الجيش، التي أقيمت مساء الأحد بمنافسات الدوري المصري الممتاز وحسمها الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية: «هدف أجايي الأول صحيح فلم يكن اللاعب في وضعية تسلل، كذلك الهدف الثاني فلا توجد لمسة يد ضد والتر بواليا».

وواصل: «الأهلي لا يستحق ركلة جزاء في مباراة الطلائع ولمسة اليد ضد مدافع الطلائع غير متعمدة وكانت جزء من جسم اللاعب».

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 24 وحل في المركز الثاني عقب فوزه على طلائع الجيش.

ولقي الهدف الثاني للأهلي باعتراضات واسعة من قبل لاعبي طلائع الجيش بداعي وجود لمسة يد ضد والتر بواليا قبل تسجيل أجايي هدفه القاتل مع نهاية المواجهة.