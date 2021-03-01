شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: بدر بانون وأيمن أشرف ليسا في أفضل حالتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف، لاعبا الشياطين الحمر، ليسا في أفضل حالتهما، ويعانون من الإرهاق الشديد لضغط المباريات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «لست قلقاً على موقف الأهلي وفرصه في التأهل إلى دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا، فالفريق قادر على التأهل والحفاظ على لقبـه الأفريقي».

واختتم: «الأهلي سيستعيد صدارة الدوري فور نهاية مبارياته المؤجلة».