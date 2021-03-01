شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغازل «أجايي» عقب هدفيه في طلائع الجيش: «فايق ورايق»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نجم فريق الكرة بالنادي، النيجيري جونيور أجايي بعد تألقه في لقاء طلائع الجيش.

وقاد أجايي الأهلي لفوز ثمين على طلائع الجيش بمنافسات الدوري المصري الممتاز، مسجلاً هدفي الانتصار لفريقه.

ونشر حساب الأهلي عبر «تويتر» مجموعة صور لأجايي من مباراة الفريق أمام الطلائع وعلق:«أنا رايق أنا فايق.. أنا مبسوط مس متضايق».

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 24 محتلاً المركز الثاني في جدول تريب الدوري المصري الممتاز عقب الفوز على الجيش.