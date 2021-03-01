شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × شيفيلد يونايتد: «جونز» يعيد الريدز لطريق الإنتصارات مع رقم مميز تهديفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد ليفربول لـ طريق الإنتصارات في الدوري بعد 4 جولات متتالية من الهزائم، وحقق اليوم انتصارًا خارج القواعد على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 26 من البريميرليج.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد سيطرة كبيرة من الضيوف وتألق واضح من حارس مرمى أصحاب الأرض، أرون رامسديل، الذي تصدى لـ 5 فرصة تهديفية خلال النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني وبعد 3 دقائق فقط من البداية، نجح لاعب الوسط الإنجليزي كورتيس جونز من إفتتاح التسجيل في المباراة بعد متابعته لكرة مرتدة من دفاع أصحاب الأرض داخل ال18، ليضع الريدز في المقدمة مبكرًا.

وجاء الهدف الثاني للريدز بعد 19 دقيقة وبشكل عكسي بعد أن حول المدافع كين بريان تسديدة روبرتو فيرمينو في مرمى فريقه، ليقتنص ليفربول انتصارًا هامًا في المنافسة على مراكز المقدمة الـ 4.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الإنجليزي كورتيس جونز قدم مباراة كبيرة وكان رجل المباراة عن جدارة وإستحقاق بعد أن افتتح التسجيل في المباراة ليفك شفرات دفاع الخصم الذي صمد كثيرًا امام هجمات الريدز التي وصلت إلى 16 تسديدة (8 على المرمى).

هل تعلم أن:

- آرون رامسديل حارس مرمى شيفيلد تصدى ل5 كرات خلال الشوط الأول من المباراة، رقم لم يحققه من قبل في شوط أول من مباراة في البريميرليج.

- هدف ليفربول الثاني ضد شيفيلد يونايتد هو الهدف رقم 7000 للريدز في تاريخ الدرجة الإنجليزية الممتازة، ثاني فريق يصل إلى هذا الإنجاز بعد إيفرتون (7108).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

الفوز رفع من رصيد نقاط ليفربول إلى 43 نقطة في المركز السادس على بعد نقطتين فقط من ويست هام (الرابع).

الهزيمة التي تلقاها شيفيلد هي رقم 21 هذا الموسم (من 26 مباراة) ليستمر الفريق في تذيل جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن مناطق الأمان.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بعمر 20 عامًا و29 يومًا، أصبح كورتيس جونز هو أصغر لاعب يسجل هدف لـ ليفربول خارج القواعد في البريميرليج منذ رحيم سترلينج ضد بيرنلي في ديسمبر 2014 (بعمر 20 عامًا و18 يومًا).

- 21 خسارة بعد أول 26 مباراة خلال موسم في البريميرليج هو أعلى سجل للهزائم لفريق خلال موسم بالدوري على مستوى الدرجات المحترفة الإنجليزية ال4، منذ نيوبورت كاونتي في الدرجة الرابعة خلال موسم 1970/1971 (21 خسارة بعد أول 26 مباراة ايضًا)