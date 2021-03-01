الهلال يحطم الفتح بخماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قسا الهلال على مضيفه الفتح وتغلب عليه أمس 5/ 2 على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في إطار لقاءات الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعزز الهلال مركزه الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة، فيما بقي الفتح على رصيده السابق 25 نقطة في المركز الـ13.

وأنهى الهلال الشوط الأول بثلاثية نظيفة سجلها أندري كاريلو في الدقيقة 23، وبافيتيمبي قوميز (26) ولوسيانو فيتو (40).

وفي الشوط الثاني، قلص الفتح النتيجة عن طريق مدافعه عمار الدحيم بضربة رأسية في الدقيقة الـ66، إلا أن الهلال أضاف الهدف الرابع عبر لاعب وسطه سالم الدوسري في الدقيقة الـ73، وعاد الفتح ليقلص النتيجة مرة أخرى عن طريق كريستيان كويفا من ضربة جزاء في الدقيقة الـ80.

وقبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بخمس دقائق، أضاف سالم الدوسري الهدف الشخصي الثاني والخامس للهلال في الدقيقة الـ85.