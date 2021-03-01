شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال: الكرة لمست يد بواليا بالهدف الثاني للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام جمال، لاعب فريق طلائع الجيش، أن الفريق قدم مجهودا كبيرا أمام الأهلي، وأن الفريق كان الأحق بالثلاث نقاط أمام القلعة الحمراء، لكن لم يكن هناك توفيق.
وأكمل قائد الطلائع فى تصريحات تليفزيونية: "الكرة لمست يد بواليا في لقطة الهدف الثاني، كما سقطت أرضا بعد هدف الأهلي نتيجة احتكاك بالكوع من بواليا"، مشيرا إلى أن طلائع الجيش قادر على احتلال مركز جيد ببطولة الدوري هذا الموسم.
ونجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.
تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.
بدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.
وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من:
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء
الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين
الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه