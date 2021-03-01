شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال: الكرة لمست يد بواليا بالهدف الثاني للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام جمال، لاعب فريق طلائع الجيش، أن الفريق قدم مجهودا كبيرا أمام الأهلي، وأن الفريق كان الأحق بالثلاث نقاط أمام القلعة الحمراء، لكن لم يكن هناك توفيق.

وأكمل قائد الطلائع فى تصريحات تليفزيونية: "الكرة لمست يد بواليا في لقطة الهدف الثاني، كما سقطت أرضا بعد هدف الأهلي نتيجة احتكاك بالكوع من بواليا"، مشيرا إلى أن طلائع الجيش قادر على احتلال مركز جيد ببطولة الدوري هذا الموسم.