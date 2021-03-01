شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد الشناوي بعد تألقه أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مستوى رائعا أمام طلائع الجيش فى اللقاء الذى حسمه الأحمر بهدفين مقابل هدف، ونجح الشناوي في الذود عن مرماه، وإنقاذ شباكه من أكثر من هدف، وانفراد خطير، كانوا كفيلين بتغيير النتيجة.

بينما استقبلت شباكه هدفا من كرة ثابتة لا يُسأل عنها؛ لأن أحمد سمير وضعها في فوق الحائط على يمين الشناوي وكانت بعيدة عن الحارس العملاق.

وجاءت أرقام محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في مباراة طلائع الجيش كالتالي:

إجمالي المحاولات على مرماه : 6

تصديات : 5

تصديات للتسديدات : 3

تصديات لأنفرادات : 2

سكن شباكه: هدفا

وأنقذ محمد الشناوي مرماه من أكثر من هجمة خطيرة في الدقيقة السابعة وفي الدقيقة 43 أو الدقيقة 58 والدقيقة 86 والدقيقة 94، ونجح في إبعاد أكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة بترجيح كفة الطلائع، لولا براعة واستبسال الشناوي، الذي استحق أن يكون رجل المباراة بفضل تصدياته التي حرمت الضيوف من تسجيل أهداف جديدة.