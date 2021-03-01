شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة فيتا كلوب غدا بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي في العاشرة صباح غد الاثنين، دون الحصول على راحة، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدم منح اللاعبين راحة، واستئناف التدريبات الجماعية، لتجهيز الفريق لمواجهة فيتا كلوب الهام فى دورى الابطال، خاصة الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف فى الجولة الماضية.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26، بعدها بخمس دقائق فى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.

بدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء

الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين

الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه