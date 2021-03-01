شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 28 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث رياضية كثيرة شهدها نادي الزمالك، اليوم الأحد، 28 فبراير 2021، أبرزها استبعاد أبو جبل وزيزو من قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة، وإصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا.

استبعاد أبو جبل وزيزو من قائمة الزمالك أمام وادى دجلة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

إصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا

أعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الحمد الله على كل حال.. إيجابي كورونا.. دعواتكم".

التشكيل المتوقع للزمالك امام وادى دجلة بعد استبعاد زيزو وأبوجبل

ظهرت ملامح التشكيل المتوقع للزمالك المقرر أن يخوض به مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى، بعدما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون فى مباراة الغد عقب مران اليوم.

سيدة تتبرع بقرطها الذهبى من أجل التجديد لفرجاني ساسي.. فيديو

يوما بعد يوم يثبت جمهور نادى الزمالك عشقه لكيان النادى، وأنه يضرب نموذجا فى الانتماء، والوفاء لعهد قطعه على نفسه بدعم النادى فى مختلف الأوقات، واليوم فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بحكاية عشق جديدة للنادى بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.

لفتة إنسانية من أوباما لنجم الاتحاد السكندري المصاب بالصليبي

حرص يوسف أوباما، نجم الزمالك، على إجراء اتصال باللاعب كريم الديب، نجم وسط الاتحاد السكندري، لمؤازرته بعد تعرض الأخير للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة الاتحاد ودجلة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي.

سيف الجزيرى مهاجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ابنه بحضور ساسي والمثلوثى..صور

حرص اللاعب التونسى سيف الدين الجزيري، مهاجم نادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه، وحرص عدد من زملائه بالزمالك على مشاركته هذا الاحتفال، وأبرزهم فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي، ونشر الجزيرى عددا من صور الاحتفال على حسابه بإنستجرام.

باتشيكو يجتمع بلاعبى الزمالك وتقسيم الفريق لمجموعات استعدادا لدجلة

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشرح خلالها بعض الأمور الخططية والأدوار المكلفين بها، وبعض التفاصيل الخاصة بلقاء وادى دجلة غداً.

الزمالك: شرط واحد لفتح ملف التفاوض من جديد مع فرجانى ساسى

كشف عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، حقيقة تجدد المفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، لتجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن الإدارة لديها رغبة كبيرة فى استمرار اللاعب وعدم رحيله بعد نهاية تعاقده.