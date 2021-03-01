شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 28 /2 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب جدول الدورى اليوم الأحد 28 /2 /2021، بعدما نجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

افتتح أحمد سمير أهداف المباراة لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.



ترتيب جدول الدوري المصري

ترتيب جدول الدوري المصري

ارتقى النادى الاهلى للمركز الثانى برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط انتصر في 7 منها وتعادل 3 مرات، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة، خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 29 نقطة من 12 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، بينما يحل المقاصة في المركز الثالث بـ23 نقطة من 14 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

ترتيب جدول الدوري المصري

يقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز الرابع بـ21 نقطة، متفوقا على سيراميكا بنقطة واحدة يليهما الجونة في المركز السادس برصيد (20) نقطة ثم بيراميدز وإنبى بـ"19 نقطة، ثم سموحة والاتحاد السكندرى برصيد (18) نقطة في المركزين التاسع والعاشر، ثم أسوان وغزل المحلة بنفس الرصيد بـ17 نقطة في الحادى عشر والثانى عشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ثم الإنتاج الحربي برصيد (10) ثم الإسماعيلي بـ(9) وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بـ7 نقاط.