شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القصة الكاملة للحاجة سوزان المتبرعة بقرطها لتجديد عقد فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس زيارة الحاجة سوزان محمد قنديل، التي تبرعت اليوم بقرطها الذهبي، من أجل التجديد لفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وهي المبادرة التي أعلن عنها الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم.

وأكد المصدر أن الحاجة سوزان ترددت على النادي لمدة 3 أيام، وحاولت الدخول ومقابلة أي مسئول لعرض الأمر عليه، إلا أن تعليمات الأمن داخل نادي الزمالك منعتها من الدخول على مدار اليومين الماضيين.

وقال المصدر، إن الحاجة سوزان أثناء وقوفها أمام بوابة النادي اليوم، تصادف دخول المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي، وشاهدها الأخير ليسأل أفراد الأمن عن سبب تواجدها، فأخبروه بأنها ترغب في مقابلة أحد من الإدارة لعرض أمر مهم على إدارة الزمالك.

ورحب بها المستشار هشام إبراهيم، وقام بدعوتها لدخول النادي ومعرفة سبب إلحاحها على مقابلة أحد أعضاء إدارة النادي، وبمجرد علمه بأنها ترغب في مقابلة فرجاني ساسي والتبرع بقرطها الذهبي كمساهمة في تجديد تعاقده، رحب بها نائب رئيس النادي وقام بتكريمها وجعلها تقابل فرجاني ساسي ونقلت له رغبتها بنفسها.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال، عبارة عن ثمن قرطها الذهبى الذى باعته لتتبرع به للنادي، بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعى من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

واستقبل المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، السيدة العاشقة للزمالك، ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض استلام المبلغ مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.

كما منح نائب رئيس النادى السيدة سوزان محمد قنديل علم النادى وتذكارا خاصا، ووعدها بمقابلة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بناء على طلبها، حيث ستوجه له رسالة من قلب أم للدولي التونسي.

واستقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي السيدة سوزان قبل انطلاق المران، ولبى اللاعب رغبة مشجعة النادى واستقبلها بحفاوة بالغة، حيث طالبته بالاستمرار فى نادي الزمالك الفترة القادمة، ووعدها النجم التونسي بالبقاء من أجل جماهير النادي.