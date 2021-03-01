شكرا لقرائتكم خبر عن مستر أولمبيا: بخاف من المياه ومحاولتش أهرب لأنها مسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممدوح السبيعى، الشهير ببيج رامى، بطل كمال الأجسام، والمتوّج مؤخرا بلقب مستر أولمبيا أنه يخاف من المياه، بصفة عامة، لكنه لم يفكر في الهرب منها بسبب مهنته السابقة وهى صيد الأسماك.

وقال بيج رامى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لم يحاول أن يهرب من خوفه من المياه؛ لأنها كانت مسئولية، مضيفا أنه لا يحب المياه، ولكن عمل صيادا عدة سنوات طويلة.

وأضاف بطل مستر أولمبيا، أنه لا يحب أن ينزل في المياه أو يعوم فيها، لكنه كان مجبرا أن يعمل بها بحكم مهنته ومهنة أسرته، وهى صيد الأسماك في كفر الشيخ.

وقال بيج رامى، إن مصر بلد عظيمة يتشرف بها، ويتمنى أن تكون حكايته وقصته ملهمة للأجيال القادمة؛ لأن الأصل فى حكايته أن يكون هناك أبطال ناجحين من بعده.

وعن كيفية تجنب الإصابات قال رامى: إن الإصابة تستطيع أن توقف البطل، لكن لا بد أن يكون حريصا، وفى النهاية الإصابات للأبطال مجالها الطب الرياضى.