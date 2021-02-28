شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة دجلة.. باتشيكو لا يخسر أمام المدربين الأجانب في ‏الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة، مساء غدٍ الاثنين، بمنافسات الجولة رقم 14 من عمر مسابقة الدوري المصري موسم 2020-2021.

الزمالك يدخل المباراة متصدراً جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويتذيل وادي دجلة الجدول بـ 7 نقاط فقط.‏

مواجهة فنية من خارج الخطوط لثنائي أجنبي، هو ‏البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، والتشيلي ماريو ‏سالاس، نظيره في دجلة.‏

باتشيكو يمتلك سجلاً مميزاً أمام المدربين الأجانب بالدوري المصري، حيث لم يخسر أمامهم خلال ولايتين مع الزمالك في موسم 2014-2015، وفي الولاية الحالية.

وخاض البرتغالي باتشيكو 6 مباريات أمام أقرانه من الأجانب في ‏المسابقة المحلية، ونجح في الفوز خلال 4 مناسبات والتعادل في مرتين، ‏دون تلقي أي خسارة.‏

البداية كانت بمواجهة الفرنسي دينيس لافاني، المدير الفني لسموحة، في ‏موسم 2014-2015، ونجح باتشيكو يومها في قيادة الفارس الأبيض ‏لانتصار مثير بثنائية نظيفة حملت توقيع باسم مرسي ومؤمن زكريا.

وفي الموسم نفسه نجح في التفوق على ‏الألماني ستيفن جيرار مدرب بيراميدز تحت مُسمى الأسيوطي سبورت ‏وقتها، وحسم البرتغالي المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما قاد ‏باتشيكو أبناء ميت عقبة للفوز على الجونة بهدفين والذين كان يدربه ‏وقتها الألماني راينر تسوبيل، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي مع ‏نهاية التسعينات، وفي نفس الموسم حسم التعادل نتيجة مباراة الزمالك ‏أمام الإسماعيلي تحت قيادة مدربه البرازيلي ريكاردو.‏

وفي الولاية الحالية واصل باتشيكو الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم ‏أمام المدربين الأجانب بالمسابقة المحلية في مصر، فتعادل أصحاب ‏الرداء الأبيض أمام بيراميدز في ولاية الأرجنتيني أروابارينا، قبل أن ‏يتمكن من التفوق على البوسني دراجون يوفيتش بتحقيق الزمالك فوزاً ‏ثميناً على حساب الإسماعيلي في الجولة الماضية للدوري الممتاز.‏