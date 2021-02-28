شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة دجلة.. باتشيكو لا يخسر أمام المدربين الأجانب في الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة، مساء غدٍ الاثنين، بمنافسات الجولة رقم 14 من عمر مسابقة الدوري المصري موسم 2020-2021.
الزمالك يدخل المباراة متصدراً جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويتذيل وادي دجلة الجدول بـ 7 نقاط فقط.
مواجهة فنية من خارج الخطوط لثنائي أجنبي، هو البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، والتشيلي ماريو سالاس، نظيره في دجلة.
باتشيكو يمتلك سجلاً مميزاً أمام المدربين الأجانب بالدوري المصري، حيث لم يخسر أمامهم خلال ولايتين مع الزمالك في موسم 2014-2015، وفي الولاية الحالية.
وخاض البرتغالي باتشيكو 6 مباريات أمام أقرانه من الأجانب في المسابقة المحلية، ونجح في الفوز خلال 4 مناسبات والتعادل في مرتين، دون تلقي أي خسارة.
البداية كانت بمواجهة الفرنسي دينيس لافاني، المدير الفني لسموحة، في موسم 2014-2015، ونجح باتشيكو يومها في قيادة الفارس الأبيض لانتصار مثير بثنائية نظيفة حملت توقيع باسم مرسي ومؤمن زكريا.
وفي الموسم نفسه نجح في التفوق على الألماني ستيفن جيرار مدرب بيراميدز تحت مُسمى الأسيوطي سبورت وقتها، وحسم البرتغالي المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
كما قاد باتشيكو أبناء ميت عقبة للفوز على الجونة بهدفين والذين كان يدربه وقتها الألماني راينر تسوبيل، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي مع نهاية التسعينات، وفي نفس الموسم حسم التعادل نتيجة مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي تحت قيادة مدربه البرازيلي ريكاردو.
وفي الولاية الحالية واصل باتشيكو الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام المدربين الأجانب بالمسابقة المحلية في مصر، فتعادل أصحاب الرداء الأبيض أمام بيراميدز في ولاية الأرجنتيني أروابارينا، قبل أن يتمكن من التفوق على البوسني دراجون يوفيتش بتحقيق الزمالك فوزاً ثميناً على حساب الإسماعيلي في الجولة الماضية للدوري الممتاز.
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