شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إسبانى يجدد رغبة «ديانج» فى الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد أليو ديانج، لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بعد تلقيه عرضًا جديدًا من أحد أندية الدورى الإسبانى للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، وأخطر اللاعب المسؤولين بجهاز الكرة برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجى بنهاية الموسم الجارى، خصوصًا أن المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، لا يعتمد عليه بشكل أساسى في المباريات، وكان أليو ديانج قد طلب من وكيل أعماله البحث له عن عروض خارجية للرحيل عن النادى الأحمر بعد أن تعمد المدير الفنى عدم إشراكه بديلًا في مباريات مونديال الأندية الذي أقيم في قطر، وحصل فيه الفريق على برونزية المونديال، وبالفعل تلقى اللاعب أكثر من عرض أوروبى خلال الفترة الماضية منها عروض فرنسية وتركية، وأخيرًا تلقى عرضًا من الدورى الإسبانى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمود الخطيب، رئيس النادى، المشرف العام على فريق الكرة، أعطى الضوء الأخضر لأمير توفيق، مدير التعاقدات، من أجل التفاوض على رحيل اللاعب في حالة تلقيه عرضًا رسميًا يتناسب مع النادى وإمكانيات اللاعب الذي يتمتع بإمكانيات فنية متميزة، ويرى «بيبو» أن اللاعب من حقه التفكير في تأمين مستقبله وخوض تجربة الاحتراف الخارجى، بما لا يتعارض مع مصلحة النادى والفريق الكروى الأول الذي يهدف إلى المنافسة على كافة البطولات، وفى نفس الوقت سيمنح الفرصة للنادى في التعاقد مع لاعب أجنبى آخر، ويرتبط «ديانج» بعقد رسمى مع القلعة الحمراء لمدة خمس سنوات بعد تمديد عقده.

في شأن آخر، أوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بضرورة الاعتماد على كل من ناصر ماهر، لاعب الوسط المهاجم، ومحمد شريف في مركز رأس الحربة خلال المباريات المقبلة، خصوصا أن اللاعبين كانا من العناصر الأساسية التي طلبها المدير الفنى خلال فترة الانتقالات الصيفية وتم إنهاء إعارتهما بناء على ذلك.

وطلبت لجنة التخطيط من موسيمانى الحفاظ على ثبات التشكيل الأساسى للفريق، وعدم إجراء تعديلات على الفريق حتى يحافظ على الانسجام والأداء المتميز الذي اعتاد الفريق عليه في السنوات الماضية، كانت لجنة التخطيط قد تحفظت على كثرة التغييرات التي يجريها المدير الفنى في المباريات المحلية والإفريقية، لكن موسيمانى برر ذلك بكثرة الإصابات، سواء العضلية أو بفيروس كورونا.

فيما قرر محمود الخطيب، رئيس النادى، منح مكافآت مالية مجزية للجهاز الفنى ولاعبات الفريق الأول لكرة السلة بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر.

وأشاد رئيس النادى بالأداء المتميز للفريق والروح العالية للاعبات، وإصرارهن على إحراز الفوز والتتويج بكأس البطولة.

وأكد تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفنى واللاعبات على مدار مشوار البطولة، وتقديمهن أداءً متميزًا وتحقيق نتائج تلبى طموحات الأهلى وجماهيره. وأشار إلى أن الفوز ببطولة الكأس يعتبر خطوة طيبة، ولكن الفترة القادمة تحتاج إلى جهود مضاعفة على كل المستويات لإسعاد جماهير النادى.