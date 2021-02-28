شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدر «فرصة الموسم» بشكل غريب.. ورد فعل قوي من نجم ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر النجم المصري محمد صلاح فرصة سهلة للغاية أمام مرمى خال من حارسه، حين أرسل له زميله الأسكتلندي أندي روبيرتسون عرضية فشل في تحويلها إلى الشباك.

وجاءت الفرصة في الدقيقة 80، حين توقع كثيرون أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه، إلا أنه فشل في وضع الكرة في الشباك إذ سدد الكرة بيمينه خارج المرمى بشكل غريب للغاية.

ويتفوق ليفربول على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة المقامة بينهما على ملعب الأخير في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

فرصة صلاح الضائعة خلال مباراة شيفيلد

صلاح خلال مباراة ليفربول و شيفيلد

صلاح خلال مباراة ليفربول و شيفيلد