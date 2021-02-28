شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود مجلس مرتضى منصور إلى الزمالك .. الإدارية العليا تجيب غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر المحكمة الإدارية العليا غدًا الاثنين أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

كما تنظر المحكمة بذات الجلسة طعنًا آخر مقام من هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي على الحكم نفسه، مطالبين بإلغائه.

وتترقب جماهير القلعة البيضاء هذه الجلسة وما سيصدر عن المحكمة من حكم في تلك الطعون، حيث سيكون حكم المحكمة نهائيًا باتًا غير قابل للطعن، ربما تكون أحد سيناريوهاته هو إلغاء حكم القضاء الإداري بحل مجلس الزمالك وعودة مجلس مرتضى منصور، أو تأييد الحكم والإبقاء على الوضع القائم وهو استمرار اللجنة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة في إدارة نادي الزمالك حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأقام مرتضى منصور طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري بعد صدوره بأقل من ٤ ساعات، وذكر أن الحكم لم يتفق وصحيح القانون وأيّد قرارًا مشوبًا بشوبه البطلان.