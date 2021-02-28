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الأهلي يواصل استعداداته بدون راحة لفيتا كلوب

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الاثنين، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدم إعطاء اللاعبين راحة، واستئناف التدريبات الجماعية، لتجهيز الفريق لمواجهة فيتا كلوب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ14 من بطولة ، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي We السلام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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