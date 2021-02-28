شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني»: جونيور أجايي لم يستعد كامل مستواه رغم إحرازه هدفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه خلال مباراة طلائع الجيش، وهو الفوز والخروج بالثلاث نقاط أمام فريق قوي استطاع أن يخلق فرصًا خلال المباراة، ولكن في نفس الوقت الأهلي أتيح له الكثير من الفرص.
وقال «موسيماني»، خلال المؤتمر الصحفي: «مواجهة طلائع الجيش في الدوري كانت صعبة، وما زاد من صعوبتها أن الفريق كان عائدًا من الخسارة أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يسجلوا هدفين أسهما في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيد الأهلي في مسابقة الدوري».
وأضاف المدير الفني أن المباريات الصعبة دائمًا ما تحتاج إلى اللاعبين الكبار لإنقاذ الفريق، وهذا ما حدث مع محمد الشناوي كابتن الفريق، الذي دائمًا ما يكون حاضرًا عندما يحتاجه الفريق خلال المباراة من خلال تصديه والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن جونيور أجايي استطاع أن يسجل هدفين للفريق اليوم رغم أنه عائد من إصابة ولم يستعد مستواه الكامل، ولكنه من العناصر المهمة مثل باقي اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفني.
وأكد «موسيماني» أن الأهلي كان يبحث عن الفوز ولذلك دفع بمهاجمين، وأن الإنذارات التي حصل عليها لاعبو الفريق كانت ضمن حساباته خلال إجراء التغييرات في المباراة.
وشدد المدير الفني على أنه لعب على الأطراف خاصة بعد وجود أوراق لم تكن موجودة في مباراة سيمبا الأخيرة بتنزانيا مثل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.
واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي استفاد من الكرات الثابتة خلال الموسم الحالي، وأنه يثق في قدرات جميع اللاعبين بمن فيهم الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.
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