شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني»: جونيور أجايي لم يستعد كامل مستواه رغم إحرازه هدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق ‏هدفه خلال مباراة طلائع الجيش، وهو الفوز والخروج بالثلاث نقاط أمام فريق قوي استطاع ‏أن يخلق فرصًا خلال المباراة، ولكن في نفس الوقت الأهلي أتيح له الكثير من الفرص.‏

وقال «موسيماني»، خلال المؤتمر الصحفي: «مواجهة طلائع الجيش في الدوري كانت ‏صعبة، وما زاد من صعوبتها أن الفريق كان عائدًا من الخسارة أمام سيمبا في دوري أبطال ‏إفريقيا، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يسجلوا هدفين أسهما في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث ‏نقاط إلى رصيد الأهلي في مسابقة الدوري».‏

وأضاف المدير الفني أن المباريات الصعبة دائمًا ما تحتاج إلى اللاعبين الكبار لإنقاذ الفريق، ‏وهذا ما حدث مع محمد الشناوي كابتن الفريق، الذي دائمًا ما يكون حاضرًا عندما يحتاجه ‏الفريق خلال المباراة من خلال تصديه والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية.‏

وأشار إلى أن جونيور أجايي استطاع أن يسجل هدفين للفريق اليوم رغم أنه عائد من إصابة ‏ولم يستعد مستواه الكامل، ولكنه من العناصر المهمة مثل باقي اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز ‏الفني.‏

وأكد «موسيماني» أن الأهلي كان يبحث عن الفوز ولذلك دفع بمهاجمين، وأن الإنذارات التي ‏حصل عليها لاعبو الفريق كانت ضمن حساباته خلال إجراء التغييرات في المباراة.‏

وشدد المدير الفني على أنه لعب على الأطراف خاصة بعد وجود أوراق لم تكن موجودة في ‏مباراة سيمبا الأخيرة بتنزانيا مثل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي استفاد من الكرات الثابتة خلال الموسم ‏الحالي، وأنه يثق في قدرات جميع اللاعبين بمن فيهم الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ‏ديانج.‏