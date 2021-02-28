شكرا لقرائتكم خبر عن روبيرتو فيرمينو يسجل هدفًا رائعًا في مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفًا رائعًا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام شيفيلد يونايتد المقامة على ملعب الأخير في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف بعد فاصل مهاري من نجم ليفربول فيرمينو، قبل أن يسدد الكرة لترتطم بقدم المدافع وتسكن شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 64.

ورفع هدف فيرمينو النتيجة إلى 2-0 لصالح ليفربول بعدما كان قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 48 عن طريق النجم الشاب كورتيس جونز.