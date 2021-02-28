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روبيرتو فيرمينو يسجل هدفًا رائعًا في مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفًا رائعًا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام شيفيلد يونايتد المقامة على ملعب الأخير في إطار بطولة الممتاز.

وجاء الهدف بعد فاصل مهاري من نجم ليفربول فيرمينو، قبل أن يسدد الكرة لترتطم بقدم المدافع وتسكن شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 64.

ورفع هدف فيرمينو النتيجة إلى 2-0 لصالح ليفربول بعدما كان قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 48 عن طريق النجم الشاب كورتيس جونز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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