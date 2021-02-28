شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني»: الخسارة من سيمبا التنزاني أثرت على الأهلي أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بتيسو موسيماني إن أداء فريقه أمام طلائع الجيش تأثر بالخسارة من فريق سيمبا التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش 2/1 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن مباريات الدوري.

وشدد «موسيماني» على أن مايشغل باله في المرحلة الحالية هو تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث من أجل الحفاظ على اللقب المحلي.

وأضاف أن لاعبيه لم يظهروا بالمستوى المتميز خلال معظم فترات المباراة خوفًا من التعرض لخسارة جديدة.