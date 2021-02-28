شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني»: لاعبو الأهلي يواجهون إرهاقًا غير طبيعيًا بسبب ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بيتسو موسيماني إن لاعبي فريقه يواجهون إرهاقًا غير طبيعيًا بسبب ضغط المباريات.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش 2/1 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وشدد «موسيماني» على أن الأهلي يخوض مباريات في بطولتين في نفس التوقيت، وهو مايجعل الأمر صعب على جميع اللاعبين.

وأشار إلى أنه يحاول جاهدًا مع أعضاء جهازه المعاون لتخليص اللاعبين من حالة الإرهاق التي تلازمهم من خلال التدريبات الاستشفائية.