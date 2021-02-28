بهدف ماركة +90.. أجايي والشناوي يقودان الأهلي لفوز قاتل على طلائع الجيش في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية من طلائع الجيش، بفوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش في الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش.

وأدرك الأهلي هدف التعادل سريعاً في الدقيقة 32 عن طريق النيجيري جونيور أجايي من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش.

ونجح أجايي في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلى إلى 24 نقطة ويرتقي لوصافة الدوري، ولديه 4 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء

الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين

الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه

ويجلس على دكة البدلاء محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.