شيكابالا يهدد الزمالك بالإيقاف وخصم 6 نقاط وغرامة 800 ألف دولار وشكوى فى المحكمة الرياضية

الشارقة - اميمة ياسر - خلال الساعات القليلة الماضية، تلقى نادي الزمالك، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يخطره فيه بموعد جلسة استماع أمام لجنة الانضبط بالاتحاد الدولي، والخاصة بقضية محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، وعدم سداد القلعة البيضاء المستحقات الخاصة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وتقرر أن يكون موعد الجلسة يوم 25 من شهر مارس المقبل، ويحق للنادي البرتغالي الحصول على 800 ألف دولار، بسبب تأخر مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في سداد المستحقات، والتي كانت من الأساس قيمتها 550 الف دولار، وبالتالي تقدموا بشكوى للفيفا ضد الأبيض وطلبوا زيادة المبلغ والحصول على فوائد بقيمة 250 ألف دولار. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

شكوى ضد الزمالك فى المحكمة الرياضية

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة سبورتنج لشبونة البرتغالي تقدموا بشكوى جديدة ضد الأبيض في المحكمة الرياضية، طلبوا فيها الحصول على 800 ألف دولار، بجانب 10% زيادة بسبب التأخير في السداد، وإلا تعرض النادي لعقوبات بالإيقاف عن القيد وخصم 6 نقاط.

وتسعى إدارة الزمالك للتفاوض مع النادي البرتغالي من خلال دفع المقابل المادي بدون الفوائد وغرامات التأخير بسبب زيادة المقابل المادي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة

وتأكد غياب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق عن مواجهة الفريق غدا أمام وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري العام على استاد السلام، في ظل معاناته من الإصابة بكدمة قوية في الركبة، ويخضع اللاعب حاليا لفترة تأهيل للتعافي.

وغاب «شيكابالا» عن الفريق الأبيض خلال المباراة الماضية أمام تونجيث السنغالي بسبب الإصابة، في المباراة التي تعادل الفريق الأبيض سلبيا فيها ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وحصل اللاعب على راحة سلبية أيضا من المران اليوم.