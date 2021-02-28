قراران جديدان لـ«المحكمة» خاص بدعوى مرتضى منصور ضد قرار «الأولمبية» بحرمانه من دخول الملاعب ومنع ظهوره بالإعلام

الشارقة - اميمة ياسر - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من إيقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

اختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الاولمبية ووزير الشباب والرياضة.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجزدعوى منع ظهور مرتضى منصور فى وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.

طالبت الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.