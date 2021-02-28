شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي: محمد صلاح وصل إلى العالمية بسبب التزامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيج رامى البطل العالمى في كمال الأجسام، والفائز بلقب مستر أولمبيا، أن محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف في ليفربول الإنجليزي، لم يلتق معه من قبل، قائلا: "لم يحصل لى الشرف إن أقابله، لكنه إنسان ملتزم بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وقال بيج رامى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن محمد صلاح لم يصل إلى ما وصل إليه لأنه أعظم موهبة، ولكن لأنه أكتر شخص ملتزم على المستوى المهنى، بالإضافة إلى علاقة بالله، الجميع يحترم هذا.

وقال رامى عن صلاح: "علاقته بربنا بنحترمها جدا، ربنا بيوفقه هو شخص ملتزم جدا، حريص على كل حاجة بيعملها، ملتزم بالدايت والتدريب حتى وصل إلى ما هو عليه".

وتقدم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بطلب رسمي إلى مالكي النادي الإنجليزى، لتجديد عقد محمد صلاح نجم المنتخب المصري وجناح الريدز والذى ينتهى عقده في أنفيلد خلال صيف 2023، بعد الاهتمام الواضح من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين باللاعب.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، أن يورجن كلوب تقدم بطلب لإدارة ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح، في إشارة واضحة إلى ضرورة عرض صفقة جديدة على المهاجم الشاب، الذى يتصدر ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث إنه ما زال محل اهتمام عمالقة إسبانيا برشلونة وريال مدريد.