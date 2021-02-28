شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغازل أجايي بعد هدفى الطلائع: أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى مجموعة من الصور للنيجيرى جونيور أجايي مهاجم القلعة الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وعلقت عليها بعبارة: "أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق"، وذلك بعد تألق المهاجم النيجرى وتسجيله ثنائية فى مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش.

أنهى أجايي صيام 144 يوما عن التهديف مع القلعة الحمراء بعد تسجيله ثنائية في فوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ونجح النيجيري أجايي فى الدقيقة 32 في إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وغاب أجايي عن تسجيل أي هدف منذ سجل في شباك إنبي بالدوري المصري في الموسم الماضي يوم 7 أكتوبر، بسبب الإصابة قبل أكثر من 4 شهور كاملة.

ورفع الأهلى رصيده إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.