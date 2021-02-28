شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي: أنا أهلاوي وبحب الزمالك وجمهوره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيج رامى بطل العالم في كمال الأجسام والفائز بلقب مستر أولمبيا، أنه يحب لاعبى الأهلي، سواء في الجيل السابق من نفس جيله مثل وائل جمعة، بينما الجيل الحالي من الشباب فيحب مجدى أفشة، وعمرو السولية على المستوى الشخصى.

وقال بيج رامى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه أهلاوى ويحب الزمالك وجماهيره، فمن لاعبى الأبيض يحب الونش، ورغم أنه أهلاوى إلا أنه غير متعصب، ولا يكره فوز الزمالك، بل يحب فوزه داخل وخارج مصر.

وعن مجدى أفشة، والقاضية ممكن قال مستر أولمبيا أن القاضية أسعدته وأسعدت الأهلاوية جدا، ولكن أغضبت الكثيرين، قائلا: "القاضية ممكن فرحتنا جدا، وزعلت ناس كتير، وكنت خايف على زعل اللى حواليا من أصحابى".

بيج رامى توج بلقب مستر اولمبيا كأول مصرى وأفريقى وعربى، البطولة الأشهر والأقوى فى العالم 2020، وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها.