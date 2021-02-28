شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات الأحد 28 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش لصدارة هدافي الدورى المصري مناصفة مع يوسف أوباما لاعب الزمالك، بعد المباريات التي أقيمت اليوم الأحد، 28 - 2 - 2021، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، كانت أكثرها جماهيرية هي مباراة الأهلي وطلائع الجيش والتي شهدت تسجيل ثلاثة أهداف.

نجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

نجح فريق البنك الأهلي فى خطف ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه أسوان بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليوقف مغامرة أسوان التى استمرت 3 مباريات متتالية فى الدوري والكأس، وسجل هدفى البنك الأهلي كل من فادى فريد فى الدقيقة 56، ومحمد بسيوني فى الدقيقة 71.

وكان فريق أسوان قد أهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، سددها عمرو الحلواني ظهير أيسر الفريق وتصدى لها محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي بنجاح.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

أحمد سمير طلائع الجيش 7

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 7

عمر كمال المصري البورسعيدي 6

حسام حسن سموحة 6

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 6

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

شريف عادل محمد دابو سيراميكا 5

رمضان صبحي بيراميدز 5

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 5