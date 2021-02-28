شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الزمالك ودجلة فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمد عادل حكما لمباراة الزمالك ووادي دجلة غدا الأحد بالجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، على أن يتولى سيد شعبان مهمة حكم الفيديو.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.