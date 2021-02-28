شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني: عملنا اللي علينا أمام الأهلي.. والشناوي "رائع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي وكان نداً وخصماً قوياً على مدار الـ90 دقيقة، وكاد يخرج متعادلاً بل فائزا في المباراة لكن الأهلي حسم اللقاء في آخر دقيقة.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، في الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

وقال بسيوني عقب المباراة: "وصلنا لمرمى الأهلي كثيرًا لكن محمد الشناوي حارس الأهلي كان نجم اللقاء وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة وكان مميز في التصديات للاعبينا".

تابع المدير الفنى للطلائع: قدمنا مباراة قوية أمام بطل أفريقيا وثالث العالم، ولكن لا أعلم صحة الهدف الثاني للأهلي، وفي النهاية أقدم التحية للاعبي الطلائع على كفاحهم طوال الـ90 دقيقة ونجاحهم في فرض شخصيتهم.

وأكد بسيوني أنه سعيد لتقديم هذه المباراة والقوية أمام الأهلي والوصول بكل هذه الفرص لمرمى الأهلي والتى لا يتصدى لها سوى محمد الشناوي، موضحًا أنه يتمنى زيادة عدد لاعبي الطلائع في المنتخب الوطني الأول.