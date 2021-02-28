أجاى ينهى صيام 144 يوما عن التهديف مع الأهلى أمام الطلائع

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القاهرة - سامية سيد - أنهى النيجيري جونيور أجايى، لاعب الأهلى، صيام 144 يوماً عن التهديف مع القلعة الحمراء بعد تسجيله ثنائية فى فوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب أجايي عن تسجيل أي هدف منذ أن هدفه فى شباك إنبي بالدوري المصرى الموسم الماضي يوم 7 أكتوبر قبل أكثر من 4 أشهر كاملة.

ونجح النيجيري أجايي فى الدقيقة 32 فى إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

ورفع الأهلى رصيده إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.

من ناحية أخرى، تأكد غياب حمدى فتحى، لاعب وسط الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسيماعيلى والمقرر إقامتها 10 مارس المقبل على ملعب برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وأشهر محمود البنا حكم مباراة الأهلى وطلائع الجيش البطاقة الصفراء لحمدى فتحى في الدقيقة 42 بعدما تسبب فى عرقلة عمرو جمال لاعب طلائع الجيش فى إحدى الكرات المشتركة ليحصل لاعب الأهلى على الإنذار الثالث ويغيب عن مواجهة الدراويش.