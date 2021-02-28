شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يقدم نصائح للشباب من خلال الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيج رامى، بطل كمال الأجسام العالمى والفائز بمستر أولمبيا من خلال كاميرا الخليج 365 إنه ملتزم في تدريبه والتجهيز للبطولات، وأى شيء يخص الرياضة التي يمارسها يهتم بها ويلتزم فيها، متابعًا: أنه لاعب ملتزم في حياته ويمارس اللعبة منذ 10 سنوات.

وتطرق رامى إلى الوجبات التي يتناولها بأنه لا يريد أن يقول تفاصيل الوجبات حتى لا يفكر الشباب مثل المحترفين بل يريد أن يركزون تفكيرهم على المرحلة التي يعيشونها، ولا يريد أن يجعلهم يرون أن هناك أشياء مستحيلة بل إنهم مازالوا في بداية حياتهم، قائلا: "مش عاوز أعمل درجة من الاستحالة للشباب لأن أنا بدأت من لا شيء، وكان أي حاجة في حدود إمكانياتى بستخدمها.

وقال رامى إن المكملات الغذائية لا يتم تناولها إلا لتكملة الوجبات الغذائية، وليس الاعتماد الكلى عليها، خاصة أنه لايمكن تكملة تكوين الجسم من الغذاء وحاجته من الطعام فقط.